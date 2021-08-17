CHP'li Kılıç'tan Erdoğan'a 'İzmir depremi' tepkisi

17 Ağustos 2021 Salı, 12:01

Sevda Erdan Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada; 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde 117 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.034 kişinin de yaralandığını anımsattı. Kılıç, depremin başta Bayraklı ve Bornova olmak üzere birçok bölgedeki binaların ya tamamen yıkılmasına ya oturulamayacak duruma gelmesine ya da büyük zarar görmesine neden olduğunu belirtti.

Evleri tamamen yıkılan veya oturulamayacak duruma gelen birçok İzmirlinin uzun süre çadırlarda ve konteynerlerde yaşamak zorunda kaldığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

“Depremin üzerinden 10 ay geçti. Ancak bu kişilere, hala evlerine ne zaman kavuşacakları ile ilgili bir müjde verilemedi. Bu depremzedeler sadece ve sadece aileleri ile birlikte başlarını sokabilecekleri, bundan sonraki yaşamlarını sürdürebilecekleri bir yuva, ev istiyorlar. Bu vatandaşlarımızın arasında depremde eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini, akrabalarını, komşularını, hemşehrilerini kaybedenler var ve acıları ilk günkü gibi hala taze. Bu acıları da hiç bitmeyecek, sonsuza dek sürecek. Ama onların bir nebze de olsa bu acılarının hafiflemesi için o sıcak yuvalarına kavuşmaya ihtiyaçları var. Fakat devlet onlara ne diyor; ‘Evini yık, güçlendir veya kentsel dönüşümle evini yap’. Ekonomik krizi derin bir şekilde yaşayan Türkiye'de bunun pek mümkün olmadığı aşikar. Bankalar 10 yıl vadeli kentsel dönüşüm kredisi olarak 200 bin TL veriyor ve bu krediler güncel faizlere göre veriliyor. Ekonomik krizden kaynaklı artan inşaat maliyetleri sonucu, sıfırdan bir ev yapmanın bedeli 500 bin liraları geçiyor. Sadece emekli maaşı ile tek maaş ile geçinen vatandaşlar bu maliyeti nasıl karşılayacak? Geri kalan tutarı nasıl ödeyecek? ‘Sosyal devlet’ ilkesi gereği deprem mağduru vatandaşlara daha uzun süreli, düşük faizli kredi imkanı sağlanarak, bu insanların bir an önce ev sahibi yapılması gerekiyor. Eğer siz bunu yapamıyorsanız yapanlara da engel olmayın.”

Kılıç, hemşehrilerinin bu sesine kulak veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yaptığı girişimler sonucu, İzmir’de yaşanan hasarlı binaların dönüşümü için Dünya Bankası’ndan 340 milyon dolarlık kredi aldığını ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, kentsel dönüşümle ilgili model olacak bir uygulama için karar aldığını, proje hakkında Dünya Bankası ile görüştüğünü dile getiren Kılıç, depremden sonra 2 yılda çıkacak krediyi 4 ay içinde aldıklarını ve bu müzakereleri Hazine ve İller Bankası ile mutabık kalarak tamamladıklarını bildirdi. Sevda Erdan Kılıç, 30 yıl vadeli bu kredinin 0,92 faizli ve 5 yıl ödemesiz olduğunu, bu para ile en az 7-8 bin konut yapılmasının planlandığını vurguladı.

CUMHURBAŞKANI KREDİYİ ONAYLAMADI

Kılıç, Tunç Soyer’in, 21 Şubat’taki İzmir ziyaretinde görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Çok iyi. Tamam, ben bunu arkadaşlarla konuşacağım” dediğini, ancak üzerinden aylar geçmesine rağmen krediyi hala onaylamadığını belirtti. Kredinin onaylanmamasının İzmirli depremzedelerin mağduriyetini her gün arttırdığına işaret eden Kılıç, açıklamasında şunları kaydetti:

“Buradan, aynı zamanda AKP Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum: Hemşehrilerimin mağduriyetini ortadan kaldırmak için bir an önce 340 milyon dolarlık bu krediyi onaylayın. Destek vermiyorsunuz köstek olmayın bari. Önüne engel çıkardığınız bu kredi ile belediyemizi değil depremzede hemşehrilerimizi cezalandırıyorsunuz. Pandeminin etkisini en ağır hissettiğimiz dönemlerde bile belediyelerimizin vatandaşa hizmet götürmesini engellediniz, sıra depremzedelere mi geldi? Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partimizin belediyelerine, halka hizmet yolunda daha fazla engel çıkarmayın.”

Kılıç, kredi sağlandığı takdirde inşaatların yapımına hemen başlanabileceğini belirterek, “Bizim en büyük arzumuz, her vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda oturmasıdır. Bu konuda da belediye başkanlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. 79 bin konutun yeniden yapılması gerekiyor. İnşaat aşamasında hiçbir depremzede, müteahhitle karşı karşıya kalmayacak; muhatap, doğrudan doğruya Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. İZBETON aracılığıyla bu inşaatlar yapılacak. Müteahhit karı olmadığı için de hemşehrilerimiz daha ucuz fiyatla konutlara sahip olacak” dedi.

Kılıç, bugünün 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıldönümü olduğunu anımsatarak, “Bu depremin ardından yaklaşık 20 yılda ‘deprem vergisi’ adı altında milyarlarca lira para toplandı. Bu paraların depreme hazırlık amacıyla kullanılmadığını artık herkes biliyor. Eğer deprem vergileri gerçek amacı için kullanılmış olsaydı, sonra yaşanan depremlerde bu kadar can kaybı yaşanmazdı, ülkemiz zarar görmezdi” dedi.