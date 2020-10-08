CHP'li Kuşoğlu uyardı: AKP'nin düzenlemesi mali şeffaflığı ortadan kaldıracak

08 Ekim 2020 Perşembe, 19:13

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, değişiklik ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Denetim Kanunu’nda önemli değişiklikler yapıldığına ve bütçenin bu kanuna göre yapıldığına dikkat çekti. Yapılmak istenen değişiklikle kanundan ‘fonksiyonel sınıflandırma’nın kaldırıldığının, bu sınıflandırmanın çok önemli olduğunun altını çizen Kuşoğlu, “Fonksiyonel sınıflandırma yoksa harcamalarınızın nereye yapıldığını, ne kadar verimli olduğunu kıyaslayamazsınız, anlayamazsınız. Biz bu sınıflandırma nedeniyle örneğin şehir hastanelerine ne kadar garanti verildiğini, garanti ödemelerinin ne kadar şehir hastanesine yapıldığını görebiliyoruz. Yol köprü geçişlerine ne kadar garanti verildiğini ve harcama yapıldığını yine yıl bazında görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

KAFALARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE UYGUN DÜZENLEME YAPMIŞLAR

Ekim ayı içerisinde meclise sunulması beklenen bütçe öncesinde bunun hazırlanmış olması gerektiğine dikkat çeken Kuşoğlu, “Ama bir kanun değişikliği geliyor, sanki o kanun değişikliği yüzde yüz meclisten geçecekmiş gibi, meclisin de iradesini yok sayarak, kafalarındaki değişikliğe uygun bir şekilde düzenleme yapmışlar. Sanki iyi bir şey getiriyor gibi ‘performans esaslı program-bütçe’ diye de literatürde dahi olmayan bir bütçe çeşidi uydurarak fonksiyonel sınıflandırmayı ortadan kaldırıyorlar” diye konuştu.