CHP'li Mahmut Tanal'dan 'kullanılmayan uçak' önergesi

23 Temmuz 2020 Perşembe, 11:36

Tanal’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na ilettiği soru önergesinde, THY'nin satın aldığı ve aynı seriye ait uçakların neden Türkiye’de bekletildiği, bu uçaklardan teslim edilmeyenlerin olup olmadığı soruldu. Satın alınan ve kullanılmayan uçakların sayısı, uçaklarda arıza olup olmadığı ve arızanın nedeni de Tanal’ın sorduğu sorular arasında yer aldı.

Tanal'ın Bakan Karaismailoğlu’na yönelttiği sorular şöyle:

- Türk Hava Yolları’nın (THY) filosundaki toplam uçak sayısı kaçtır? THY’nin yurt dışındaki uçak üreticilerinden sipariş ettiği ve teslim alacağı uçaklar var mıdır? Şayet varsa teslim alınacak uçakların sayısı kaçtır?

- Yabancı uçak üreticisi firmalarca taahhüt edilen tarihte THY’ye teslim edilmeyen uçaklar var mıdır? Şayet varsa bu gecikmenin sebebi nedir?

- THY’nin ABD’den satın aldığı ancak halen bu ülkede bekletilen uçağı var mıdır? Şayet varsa parası ödenmiş midir? THY satın aldığı uçakları neden ABD’den getirmemektedir?

- THY tarafından satın alınıp yurt dışından getirilen ancak İstanbul’da havalimanlarında bekletilen ve kullanılmayan uçaklar var mıdır? Şayet varsa sayısı kaçtır? Söz konusu uçakların kullanılmamasının sebebi nedir?

- THY’nin satın aldığı aynı seriye ait uçaklardan ABD’de adeta yatan, bekletilen, kullanılmayan var mıdır? Yine aynı şekilde aynı seriye ait olup İstanbul’da havalimanlarında yatan, bekletilen, kullanılmayan uçaklar var mıdır? Şayet varsa aynı serideki uçaklardan kaçı ABD’dedir, kaçı İstanbul’dadır?

- Aynı serideki ABD ve İstanbul’daki THY uçakları neden kullanılmamaktadır? Söz konusu uçaklar yazılım hatası nedeniyle mi kullanılmamaktadır? Bu uçakların düşme riski mi bulunmaktadır?

- Yazılım hatası tespit edilen toplam THY uçağı sayısı kaçtır? Bu hatalı uçakların bedeli ne kadardır? Söz konusu yazılım hatası nedeniyle uçak üreticisi firmaya dava açılmış mıdır? Şayet açılmışsa dava nasıl sonuçlanmıştır? THY’nin satın aldığı uçaklarla aynı seride olup düşen uçak var mıdır? Şayet varsa sayısı kaçtır? Aynı serideki uçak ya da uçaklar hangi tarihlerde hangi ülkelerde düşmüştür?