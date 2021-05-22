CHP'li Metin İlhan: Çiftçilerin dayanacak gücü kalmadı
CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, çiftçilerin küresel ölçekteki kuraklığa yenik düştüğünü söyledi, AKP iktidarına seslendi.
CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Twitter hesabından yayınladığı video ile çiftçilerin sorunlarını dile getirdi. Twitter hesabında yayınladığı videoda, çiftçilerin, bu yıl kürsel ölçekteki kuraklığa yenildiğini söyleyen İlhan, iktidara seslenip, "Pandemi döneminde yalnız bıraktığınız çiftçilerimize bari kuraklık döneminde sahip çıkın zira çiftçilerimizin dayanacak gücü kalmadı" ifadelerini kullandı.
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