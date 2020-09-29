CHP'li Murat Emir'den belgeli iddia: Koronavirüs vaka sayısı Koca'nın açıkladığının 20 katı

29 Eylül 2020 Salı, 21:25

FOX TV'nin CHP Ankara Milletvkili Murat Emir'in paylaştığı belgelere dayandırdığı haberine göre, 10 Eylül günü 157 bin 975 kişiye koronavirüs testi yapıldı ancak Bakan Koca'nın aynı gün paylaştığı tabloya göre, o gün yapılan test sayısı 107 bin 702 olmuştu. Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi verilerinin yer aldığı belirtilen belgeye göre, yapılan 157 bin 975 testten 128 bin 645'i negatif, 29 bin 377'si pozitif.





CHP'li Emir, Bakan Koca'ya seslenerek, "Sayın Bakan bu belge doğru mudur? Bu belge doğru ise artık halkımıza gerçekleri söylemenin vakti gelmiştir" dedi.

Daha önce de Bakan Koca'nın paylaştığı tablodaki 'vaka sayısı' ifadesinin 'hasta sayısı' olarak değiştirilmesi tepki çekmiş bakanlık şeffaf olmamakla suçlanmıştı.