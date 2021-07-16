CHP'li Nazlıaka, Samsun’da ‘YaşamHak’ projesini tanıttı
81 ilde “YaşamHak” projesini hayata geçiren CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve beraberindekiler yaşamını yitiren kadınların anısına denize saygı çelengi bıraktı.
Şiddet gören kadınlara destek amacıyla 81 ilde “YaşamHak” projesini hayata geçiren CHP’nin Kadın Kolları Genel Başkanı ve PM üyesi Aylin Nazlıaka, “Biz bu projeyle tek bir kız kardeşimizin kirpiği yere düşmesin, kadınların feryadı havada asılı kalmasın istiyoruz. Kadına yönelik şiddeti sona erdirmek istiyoruz” dedi.
Samsun Atakum Belediyesi Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi’ndeki “YaşamHak” proje tanıtım toplantısında konuşan Aylin Nazlıaka şunları kaydetti: “Kadın erkek eşitliğine inanmıyorum’ diyenler, kadına şiddeti sonlandıramaz. Atatürk’ün kadınlar için birçok güzel sözü var. Bugünkü toplantımıza çok uyuyor. Demiş ki: ‘Bir toplum kadın ve erkek olmak üzere iki cinsiyetten oluşur. Mümkün müdür ki bir kütlenin yarısı yerlere zincirlenmişken diğer yarısı göklere yükselebilsin.’ Bugün salonda aramızda olan erkekler de çok değerli. Çünkü bu sadece kadınların mücadelesi değil, aynı zamanda bir insan hakkı ve demokrasi mücadelesi.”
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