CHP’li Nuhut’tan iftiraya tazminat
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, Halter Federasyonu Başkanlığını yaptığı dönemde ortaya atılan asılsız iddialar için mahkemeye başvuracağını açıkladı.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, Halter Federasyonu Başkanlığı dönemine ilişkin hakkında ortaya atılan, asılsız doping ve rüşvet iddiaları nedeniyle, ilgili kişi-kurumlar hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı.
Bazı yayın organları, Gençlik Spor Genel Müdür yardımcılığı ve 2 dönem de Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı yapan Nuhut'u sporculara ilaç vermek, başarılı sporculardan rüşvet istemekle suçlamışlar, ünlü isim hakkında, "dopingçi", "şikeci" gibi ağır ithamlarda bulunmuşlardı. Taciz iftirasını da gündeme getiren haber, spor dünyasında büyük tepkiye neden oldu.
"HER ZAMAN TEMİZ SPORU SAVUNDUM"
Bu gelişmelerin ardından Kenan Nuhut, hukukçular aracılığı ile bir çalışma başlattı ve söz konusu yayın organları ile kişiler hakkında maddi-manevi tazminat davası açacağını, davanın sonuçlanmasından sonra doğacak tazminatı da Türk sporunun alt yapısına harcayacağını açıkladı.
Gazete ve sosyal medyadaki iftira niteliğindeki haberlerin önceki yıllara ilişkin olduğuna dikkat çeken Nuhut, "16-17 yıl önceki döneme ait, olayları çarpıtanlar, montaj ve eklemelerle hem şahsımı, hem de iktidara yürüyen CHP'yi hedef almışlardır. Konunun elle tutulur bir yanı yoktur. Hayatını Türk sporuna adayan bir olarak, her zaman temiz sporu savundum. 2 dönemlik federasyon başkanlığı döneminde dopingle mücadele önceliğimizdi, Türk halteri en temiz günlerini yaşadı. Sporculardan rüşvet istediğim yolundaki iddialar ise tamamen asılsız. ifadelerin cımbızlanması, soru kalıbındaki ifadelerimin talep gibi gösterilmesi, medya etiğine uymamakla birlikte yasal olmayan uygulamalardır. Taciz iddiası ise tamamen düzmece, çirkin bir iftiradır. Beni dopingci, rüşvetçi ilan edenler o belgeleri ortaya koymak zorundadırlar. FETÖ taktiğiyle, ses kayıtları ve özel hayatı ihlal gibi yöntemlerle CHP'yi, Spor Kurulu'nu yıpratmak isteyenlere en güzel yanıtı yargı önünde vereceğiz" dedi.
Kenan Nuhut, yaklaşan federasyon seçimlerinde başkanlıkları kaptırmak istemeyen bazı kişilerle CHP'nin her geçen gün güçlenin iktidar hedefinin de bu tip uydurma haberleri körüklediğine dikkat çekti.
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