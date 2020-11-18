CHP'li Özdemir: 'Bütçe görüşmelerinde genç işsizliğe çözüm bulunamadı'
CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Meclis'te halen süren bütçe görüşmelerinde genç işsizliği ve gençlik politikalarında öz eleştiri ve çözüm ortaya konulamadığını söyledi. Özdemir, ilgili bakanlıkların gençlerin sorunlarına yönelik somut adım atmadığını belirterek, "Gençler, fırsatları olsa yurt dışına hemen göç edecekler. İş bulma umutları azalıyor. Her 3 gençten 1'i işsiz. Kadınların yüzde 40’ı ne eğitimde ne istihdamda" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, TBMM'de 2021 bütçe görüşmelerinde genç istihdamına yönelik kalıcı çözüm bulunamadığına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Özdemir’in açıklaması şöyle:
"Türkiye, genç nüfus potansiyelinde Avrupa ülkeleri içerisinde birinci sırada olmasına rağmen ekonomik ve kalkınma noktasında bu dönüşümünü sağlayamıyor. 2021 bütçesi gençlerin talep ve ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak ve gençlere umut vermiyor" dedi. Özdemir, Cumhurbaşkanlığı hükümet programında "Gençlik" başlığı altında sorunların açıkça ortaya konulduğunu hatırlatarak "Ne Cumhurbaşkanlığı Hükümet Programı'nda ne Milli Eğitim Bakanlığı ne Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sorunları gerçekten kalıcı noktada çözecek somut bir adımı yok.”
"ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ, EKONOMİK BAĞIMSIZLIKLA KALKAR"
Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Sorunun temel kaynağı gençlerde özgüven eksikliği" açıklaması yaptığını aktararak "Gençlerin özgüven eksikliğinin ortadan kaldırabilmesi için nitelikli bir eğitim sistemi ve eğitime erişim, istihdama katılım, gençlerin mutlu ve özgür olmaları ve ekonomik bağımsızlıklara ulaşmaları gerekiyor" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı
- İmamoğlu'ndan 'Alaattin Çakıcı' tepkisi
- Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
- İçişleri Bakanlığı'ndan Covid-19 tedbirleri için genelge
- MEB'den uzaktan eğitim ile ilgili açıklama
Video Haberler
- Markette 'vertigo krizi' geçiren kasiyeri son anda tuttu
- İstanbul'da baz istasyonu yüzünden tekme tokat kavga
- Tehdidin ardından Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken video
- Sokağa çıkma yasağı yorumu gündeme oturdu!
- Canlı yayında Erdoğan'ın başdanışmanına sert sözler!
- Altaylı: Devletimiz bizi mi kandırıyor?
- İbretlik görüntü! Çığlık attı, mahalleyi ayağa kaldırdı
- Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
- CHP'li Altay'dan Alaattin Çakıcı'ya TBMM'de sert tepki
- CHP'li Özkoç, sarayın israf görüntülerini paylaştı
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı
- İmamoğlu'ndan 'Alaattin Çakıcı' tepkisi
- Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
- İçişleri Bakanlığı'ndan Covid-19 tedbirleri için genelge
- MEB'den uzaktan eğitim ile ilgili açıklama