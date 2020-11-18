CHP'li Özdemir: 'Bütçe görüşmelerinde genç işsizliğe çözüm bulunamadı'

18 Kasım 2020 Çarşamba, 13:53

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, TBMM'de 2021 bütçe görüşmelerinde genç istihdamına yönelik kalıcı çözüm bulunamadığına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Özdemir’in açıklaması şöyle:

"Türkiye, genç nüfus potansiyelinde Avrupa ülkeleri içerisinde birinci sırada olmasına rağmen ekonomik ve kalkınma noktasında bu dönüşümünü sağlayamıyor. 2021 bütçesi gençlerin talep ve ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak ve gençlere umut vermiyor" dedi. Özdemir, Cumhurbaşkanlığı hükümet programında "Gençlik" başlığı altında sorunların açıkça ortaya konulduğunu hatırlatarak "Ne Cumhurbaşkanlığı Hükümet Programı'nda ne Milli Eğitim Bakanlığı ne Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sorunları gerçekten kalıcı noktada çözecek somut bir adımı yok.”

"ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ, EKONOMİK BAĞIMSIZLIKLA KALKAR"

Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Sorunun temel kaynağı gençlerde özgüven eksikliği" açıklaması yaptığını aktararak "Gençlerin özgüven eksikliğinin ortadan kaldırabilmesi için nitelikli bir eğitim sistemi ve eğitime erişim, istihdama katılım, gençlerin mutlu ve özgür olmaları ve ekonomik bağımsızlıklara ulaşmaları gerekiyor" dedi.