CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan'a çok sert 15 Temmuz yanıtı: Utanmazlıktır, hadsizliktir!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'un en büyük destekçisi CHP'dir'' ifadelerinin ardından CHP'li Özgür Özel'den çok sert yanıt geldi. Özel, ''15 Temmuz'daki duruşumuz bellidir, nettir, ertesi gün bizi övenlerin bu cümleleri kurması utanmazlıktır, hadsizliktir!" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün bir dergiye verdiği söyleşide, "15 Temmuz'un en büyük destekçisi CHP'dir. 15 Temmuz gecesine dair şüphe bulutlarını artık dağıtmalıdır. O gece kimlerle konuştuğunu, kimlerle hangi pazarlıkları yaptığını öncelikle kendisinin anlatması gerekir" demişti.
Erdoğan'ın CHP ve liderini hedef alan sözlerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter üzerinden şu yanıtı verdi:
"Partimize bu ithamları yapan Tayyip Erdoğan da biliyor ki FETÖ'yü darbeye kalkışacak sıklete kavuşturan atamaların ve tahsislerin altında kendi imzası vardır. 15 Temmuz'daki duruşumuz bellidir, nettir, ertesi gün bizi övenlerin bu cümleleri kurması utanmazlıktır, hadsizliktir!"
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