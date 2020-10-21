CHP'li Özkoç: 'Herkesin kaderi Erdoğan'ın iki dudağının arasında'

21 Ekim 2020 Çarşamba, 14:37

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Meclis'te basın toplantısı gerçekleştirdi.

İşte açıklamalarından önemli satır başları;

Sayıştay artık denetleme mekanizması olmaktan çıktı. Türkiye'de alın teriyle para kazanıp vergi ödeyen vatandaşlarımızın paralarının nasıl harcanacağına sözde TBMM karar verecek. Peki TBMM'nin bu konuda denetim ve yaptırım yetkisi var mı, yok. Herkesin kaderi bir tek kişinin, Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasında.

Biz kaynakların doğru kullanılmasını söylesek de, bir karşılığı yok. 18 yıl ülkeyi yönetenlerin başı çıktı "Biz eğitimde iyi yönetemedik." dedi. Bu alışık olmadığımız bir şey değildi. Bu kişi çıkıyor, "İstanbul'a ihanet ettik" diyor, Türkiye'den ses çıkmıyor. Peki mazeret ne? Sendikalar, meslek odaları "Korkuyoruz" diyor.

Bunlar bütün değerlerimizi hiçe saydılar, kimsenin sesi çıkmadı. Bu kişi Zekeriya Öz'ün arkasında durdu, kimsenin sesi çıkmadı. Bu kişi FETÖ üyesi generalleri göreve getirdi, Türkiye'de kimsenin sesi çıkmadı. Kime dokunursa o "Ah!" etti. Ama kimse kendisine dokunulana kadar sesini çıkarmadı.

Bu ülke 2023 hedeflerine ulaşamayan Erdoğan'ın arkasından gidecek mi acaba? Bu ülke ABD dedi diye İslam dünyasında 3 milyon 750 bin müslümanın katledilmesine neden olan Erdoğan'ın arkasından gidecek mi gerçekten? Bu ülkenin aydınları, işçiler, gençler, esnaf 2053 hedefine odaklanacak mı gerçekten? Daha ne kadar yalanlara sarılacak bu ülke?

Bugün Cumhur İttifakı'nın emir alan kişisi Türkiye'nin bütçesini nasıl kullanacaklarını açıklayacak. Sizin aranızda inanan var mı? Bugün içeride kullanamadıkları bütçeyi nasıl ellerine yüzlerine bulaştıracaklarını dinleyeceğiz. Bu bütçe yalan bütçedir. Bu bütçe insanları itibarsızlaştıran, bir avuç yandaşı zenginleştirenlerin, 15 Temmuz gazilerinin parasına el koyanların bütçesidir. Bu bütçe milletin değil Saray'ın bütçesidir.

Bu iktidarın bütçesi MHP'nin desteğiyle çıkacak. Köylünün, esnafın, öğrencinin bütçesi olmayan bu bütçe MHP oylarıyla kabul edilecek. Eğer bu yalanlara inanmaya devam edeceksek Türkiye için söylenecek söz kalmamıştır. Bugün bütçe komisyonunda ilk adım atılacak, Genel Kurul'da da görüşlerimizi ifade edeceğiz. Milletimiz gene boş dükkanlarına, evlerinde pişmeyen aşlarıyla baş başa kalacak. Bundan kurtulmanın tek yolu laik demokratik parlamenter sisteme dönmektir.