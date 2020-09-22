CHP'li Öztunç'tan Kazdağları'ndaki gözaltılara tepki

22 Eylül 2020 Salı, 19:47

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, sabah saatlerinde madene karşı Kazdağları'nda 425 gündür süren 'Su ve Vicdan Nöbeti' alanına gelerek çevrecilerin gözaltına alınmalarını ve tahliye edilmelerini "Bugün ne yaparsam olur iklimindeler ama Sultan Süleyman'a kalmayan onlara da kalmaz" sözleriyle eleştirdi.

"VALİLİĞİN DERDİ SAĞLIK DEĞİL"

Geçen hafta Cengiz Holding’in maden projesi için yapılmak istenen çevresel etki değerlendirme (ÇED) toplantısının ertelenmesi yönünde bir karar alınmadığını hatırlatan Öztunç, "Valilik mevzu doğasını, yaşamını savunanlar olduğunda sorumluluklarını hatırlıyor. Dertleri sağlık olsaydı, Çanakkale bu kadar termik santral ve maden projesiyle muhatap olmazdı. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü yıllardır, termik santrallar ve maden projelerinin halk sağlığı üzerindeki sakıncalarına dair raporlar hazırlıyor. Ancak, Valilik şu ana kadar bu konuda hiçbir aktif adım atmadı" dedi.

"İNSANLARI, GÖZALTILARLA YILDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"



Valiliğin kamusal gücü ve yetkisini kötüye kullanarak 'Su ve Vicdan Nöbeti'ni sonlandırmaya çalıştığını belirten Öztunç, "İnsanları, gözaltılarla, cezai işlemlerle yıldırmaya çalışıyor. Asli görevlerini hatırlatmakta fayda var. Şirket komiseri gibi davrandıklarını, suç işlediklerini hatırlatmakta fayda var. Bugün ne yaparsam olur iklimindeler ama Sultan Süleymana kalmayan onlara da kalmaz" ifadelerini kullandı.

(ANKA)