CHP'li Polat'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı yasaklarına çok sert tepki: "Kazanılan özgürlüğe meydan okuyorlar"

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 23:15

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin yurt genelinde yasaklanmasına tepki gösterdi. Polat, yaptığı açıklamada Malazgirt, Ayasofya, 15 Temmuz gibi iktidarın organize ettiği birçok etkinliğin kolayca yapılabilmesine karşın, Zafer Bayramı'na yasaklar uygulanmasını sert sözlerle eleştirdi, pandeminin sadece bahane edildiğini ifade etti.

PANDEMİ BAHANE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 81 ile gönderilen genelgeye ilişkin Cumhuriyet'e konuşan CHP'li Polat, şu ifadeleri kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98’inci yıl dönümünde yurt genelinde yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen genelge ile yasaklandı. Pandeminin bahane edildiği genelgede, 'belirtilen program dışında herhangi bir etkinlik yapılmasına müsaade edilmemesi' ifadeleri kullanıldı. Genelgeyle, ‘çelenk sunma programının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, şehit ve gazi derneklerinden birer temsilcinin katılımıyla asgari düzeyde gerçekleştirilmesi’ emredildi."

"KAZANDIĞIMIZ ÖZGÜRLÜĞE MEYDAN OKUDULAR"

Bu yıl etkinlikleri yasaklanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin emperyalistlere karşı verdiği özgürlük mücadelesinin bir sembolü olduğunu ifade eden Polat, diğer özel günlerdeki uygulamaların serbestliğine dikkat çekti. Polat uygulanan yasakların, kazanılan özgürlüğe bir meydan okuyuş olduğunu da belirtti.

Polat yaptığı açıklamada, "30 Ağustos sadece bir meydan muharebesinin zafer kutlaması değil, bir ulusun emperyalist güçlere boyun eğmemesi ve topraklarından söküp atarak özgürlüğüne kavuşma hikayesidir. Pandemiyi bahane ederek etkinlikleri yasaklayanlar, bu özgürlüğe meydan okumuştur. Malazgirt Zaferinin 949. Yıl dönümü nedeniyle etkinlikler serbestti, 15 Temmuz etkinliklerinde serbestti, Ayasofya açılışında kapalı alanda dahi pandemiye ilişkin önlemler alınmadı ancak Zafer Bayramımız için pandemi bahane edilerek açık alanda yapılacak etkinlikler bile yasaklanmak isteniyor. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyetimize ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağız. Yaşasın 30 Ağustos Zafer Bayramımız" ifadelerini kullandı.