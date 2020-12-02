CHP'li Sertel: "FETÖ’nün kurduğu şirketlerin başındaki zenginleri koruyanlardan 'Reform' beklemek hayalciliktir"

02 Aralık 2020 Çarşamba, 12:26

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasının ardından hedef alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. "FETÖ’nün kurduğu şirketlerin başındaki zenginleri koruyanlardan 'Reform' beklemek hayalciliktir" diyen CHP'li Sertel, "Reform kurmanın hayali bile güzeldir” diyenlere söylenecek cümle var" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

" 'Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz.' Yıllardır Türkiye’ye zulmedenlerin demokrasi, insan hakları, hukuk ve adaletten söz etmesi samimi değildir. Paraya sıkıştıkları için Avrupa kapısındalar. Türkiye 'Güçlendirilmiş Parlamenter Rejime' geçmeli, ülkemizin üzerine karabasan gibi çöken 'Tek Adam' yönetimi sona erdirilmelidir. Bunu ilk seçimde halkımız oyları ile sağlayacak. Demokrasi, hukuk ve adaletin herkes için eşit olacağı, üretim seferberliği başlayacaktır."