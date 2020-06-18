CHP'li Tezcan, hakkında FETÖ'yle ilgili iddiaları ortaya atan yandaşlara eski yayınlarını hatırlattı

18 Haziran 2020 Perşembe, 18:17

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, hakkında yayınladıkları iddialara ilişkin yaptığı açıklamada iktidar yanlısı haber organlarına FETÖ'yle olan ilişkilerini hatırlattı.

Yapılan haberlerin iftira olduğunu açıklayan Tezcan, yaptığı yazılı açıklamaada şu ifadeleri kullandı:

“Yandaş bir televizyon kanalında ‘Bülent Tezcan FETÖ’cülerden çanta dolu para götürdü’ haberi akıl dışı bir iftiradan ibarettir. İfade tutanağında yer alan beyanlar tamamıyla gerçek dışıdır.

Servis edilen tutanakta yer alan iftiraya ilişkin, Bülent Güner hakkında 29 Ağustos 2019 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulundum. Hakkımda iftira atan kişinin şahit gösterdiği Hamza Yavuz’un Ak Parti İzmir İl Disiplin Kurulu tarafından “parti yöneticileri ve üyeleri hakkında gerçek dışı haber yayması, karalayıcı ve küçük düşürücü beyanlarda bulunması” nedeniyle ihraç edildiği basına yansımıştır.

Bu ahlak dışı iftiraya sarılan FETÖ artıkları ya da kendine yandaş medya çukurunda yeni siyasi mecralar arayanlar şunu iyi bilmeli ki 15 Temmuz gecesi ,Türkiye Büyük Millet Meclisine ilk gelen ve Meclis’in kapısını ilk açan milletvekillerinden biriyim. Darbenin ilk saatlerinde televizyona bağlanarak 'Millet olarak tankın üstüne çıkma zamanıdır şimdi' diyen kişi de benim.

Bir zamanlar FETÖ’nün dizinin dibinden ayrılmayan, ona secde edenler bu iftiralarla gerçekleri örtemezler.

24 saat yayın da yapsalar bizlere FETÖ’cü elbisesi uymaz.Şayet çanta,bavul arıyorsanız FETÖ’yle birlikte yaptığınız kumpas haberlerine bakın."