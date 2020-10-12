CHP’li Toprak, Millet İttifakı’nın oy oranını açıkladı

12 Ekim 2020 Pazartesi, 10:54

CHP’li Erdoğan Toprak, son dönemde yapılan bazı anket ve kamuoyu araştırmalarında CHP’nin oyunun gerilediği yönünde açıklanan sonuçların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Millet İttifakı’nın parçalanmaya çalışıldığını, olası ilk seçimde TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimini açık ara farkla Millet İttifakı’nın kazanacağını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu vizyon sayesinde Türkiye siyasetinde en geniş temsilin yolunun açıldığını ifade ederek, Millet İttifakı’nın oy oranının yüzde 57 ve üzerine doğru tırmandığını, CHP oylarının gerilediği yönündeki bazı anket sonuçlarının ise Millet İttifakı’nı ayrıştırmaya yönelik spekülasyonlardan ibaret olduğunu dile getirdi.

CHP’li Toprak yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelere yer verdi; “Cumhur İttifakı hızla taban yitirmekte, oy kaybetmektedir. Güncel siyasi tablonun en somut gerçeği budur. Bu tablonun yarattığı panikle toplumsal ve siyasal gerilimi tırmandırarak kendi içinde ve seçmen nezdinde konsolidasyon sağlamaya çalışan iktidar her alanda muhalefeti ve örgütlü sivil toplumu, medyayı, meslek kuruluşlarını baskılamaya, itirazsız bir ortam oluşturmaya çalışmaktadır. Açıklanan Yeni Ekonomik Program, Orta Vadeli Mali Plan hedef ve vaatleri mürekkebi kurumadan anlamsız hale gelmiştir. Kamuoyu araştırma kuruluşlarının yaptığı anketlerdeki ortak nokta, Cumhur İttifakı’nın hızla eridiği, oy toplamının yüzde 35-40’ların altına indiği yönündedir. Buna karşılık Millet İttifakı oyları yüzde 57 ve üzerine doğru yükselmeye devam etmektedir. Bu noktada son dönemde bazı kamuoyu araştırmalarında CHP üzerinden algı operasyonlarına girişilerek CHP oylarının gerilediği yüzde 17-18’lere indiği şeklinde anketler yayınlanmaktadır. Oysa durum tam tersidir. Hem partimizin hem de CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nın siyasi vizyonu, demokrat ve herkesi kucaklayan tavrıyla ortaya koyduğu ilkeli siyasi çizgi sayesinde Millet İttifakı’nın oyları artmaktadır.

Millet İttifakı’na kitlesel yöneliş hızlanmaktadır. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin belediye meclisleri seçimindeki oy oranı yüzde 30,2’dir. Güvenilir kamuoyu anketlerinde partimizin oylarının bu oy oranının da üstüne çıktığı bilgimiz dahilindedir. 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, TBMM’de siyasi tercihlerin en geniş şekilde temsilinin yolunu açan CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun vizyonudur. Cumhur İttifakı’nın İYİ Parti’nin seçime girmesini engelleme senaryosunu CHP bozmuştur. Bu sayede bugün milletin meclisinde dört parti temsil imkânına kavuşmuştur. O yüzden anket manipülasyonları ve yapay gündemlerle Millet İttifakı’nı bölme çabalarına hız verilmiştir.

Ancak bu oyun bozulacak, tutmayacaktır. İktidar tükendiğinin farkındadır. Açılan yeni üye yazım kampanyaları, insanların habersiz zorla üye yapılması, kaybetme endişesinin sonucudur. Erken veya zamanında yapılacak ilk seçimde Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili adayları açık ara farkla seçimi kazanacaktır. Bu, görünen köyün kılavuz istememesi kadar açıktır. İktidarın her alanda başlattığı saldırı ve karalama kampanyalarının, ardındaki gerçek, kaybetme korkusunun dağları sarmış olmasıdır. İktidar hangi senaryoları devreye sokarsa soksun, halkın umutlarını gerçekleştirecek CHP iktidarı yakındır.”