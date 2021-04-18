CHP'li Torun'dan "Rant projesi" tepkisi

18 Nisan 2021 Pazar, 12:50

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu’nun Fatsa ilçe merkezinde yer alan, “Çerkezler Tepesi” olarak bilinen ormanlık alanın yapılaşmaya açılmasına tepki gösterdi.

Seyit Torun yaptığı yazılı açıklamada, “Ordu ilimizde, ormanlarımızın üçte birini altın madenleri eliyle talan eden iktidar zihniyeti, şimdi de şehir içinde kalan az sayıdaki yeşil alanımıza gözünü dikmiştir. Fatsa ilçemizin merkezinde bulunan, halk arasında ‘Çerkezler Tepesi’ olarak bilinen 97 dönümlük ormanlık alanının koruma statüsü Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırılmış ve burası Fatsa Belediyesi’ne devredilmiştir. Aldığımız bilgilere göre belediye de ortada belediye meclisi kararı dahi olmadan bu alanı yapılaşmaya açmak istemektedir. Yine aldığımız bilgilere göre bölgede; otel, kule ve restoran vb. inşaatların yapılması için ağaçların kesilmesine karar verilmiş, kesilecek ağaçlar şimdiden işaretlenmiştir" dedi.

“KURDA KUZU EMANET EDİLDİ”

AKP'li Fatsa Belediye Başkanı’nın hiç kimseye danışmadan, bölgede yaşayan vatandaşların görüşünü almadan "Ben yaptım oldu" anlayışıyla "Rant projesine karar vermesini asla kabul etmediklerini" ifade eden Torun, "Fatsa Belediyesi, zaten yıllardır yeşil Fatsamızı betona gömmekle sabıkalıdır. Şehir merkezindeki bu doğa harikası ormanımızın, koruma statüsü kaldırılıp belediyeye devredilmesiyle deyim yerindeyse kurda kuzu emanet edilmiştir" dedi.

Torun şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak üç kuruşluk çıkar için ormanlarımızın yok edilmesine şimdiye kadar karşı durduk bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Çerkezler Tepesi’nde doğamızın, vatandaşlarımızın ve gelecek nesillerin zararına olacak, sadece çıkar amacı günden bir projenin hayata geçmemesi için vatandaşlarımızla birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yeşile düşman, betona sevdalı olan bu anlayışı, herkesten önce Fatsalı hemşehrilerimize şikâyet ediyoruz.”