CHP'li Ünsal: Kongredeki rezil görüntülerden sonra vaka sayılarında yine patlama yaşanacak

27 Mart 2021 Cumartesi, 19:04

Gündeme ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal, koronavirüs vaka ve vefat sayılarının gerçeği yansıtmadığı söyleyedi.

AKP’nin Ankara’da yaptığı kongreyi eleştiren Ünsal, “İktidarda olan parti, virüsü kendi eliyle kendi ülkesine yayıyor. Haftalardır il il, bölge bölge gezerek Risk Haritasında Türkiye'yi kıpkırmızı yaptılar. Göz göre göre virüsü yayan Saray hükümeti ve AKP, lebaleb kongrelerinde son vuruşu Ankara'da yaptı. Kongredeki rezil görüntülerden sonra vaka sayılarında yine patlama yaşanacak. Saray ve AKP, Türkiye’yi içeriden patlatmaya çalışan bomba haline geldi” ifadelerini kullandı.

Siyasi şov uğruna insan hayatının riske atıldığını belirten CHP’li Ünsal, Ankara'dan örnek vererek, “Mezarlıklar Müdürlüğü verilerine göre Ankara'da vefat sayısı; 2019'da 13 bin 951 iken 2020'de 26 bin 142'ye çıkıyor. 2 katına çıkan ölümlerin nedeni tabii ki Covid-19 ama gizliyorlar” şeklinde konuştu.

'İKTİDAR ÇÖKTÜĞÜNÜ GÖRDÜKÇE SALDIRGANLAŞIYOR'

Ünsal, İktidarın özellikle son zamanlarda sert politikaları yoğunlaştırmasının altında kaybetme gerçeği olduğunu belirterek “Vatandaşlar, tek adamın ve eşrafının kuşatması altında nefes almaya çalışıyor. Bu niteliksiz iktidar çöktüğünü gördükçe saldırganlaşıyor, saldırdıkça da batıyor. Saray Hükümeti; vatandaşlara, devletin varlığına ve Cumhuriyet değerlerine savaş açmıştır” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini ve Gezi Parkı’nın kağıt üzerinde var olan bir vakfa devredilmesini eleştiren Ünsal, “Zaten uygulamadıkları sözleşmeyi kaldırarak kadın nefretlerini bir kez daha gösterdiler. 8 yıldır Gezi Direnişi korkuları sürüyor. İstanbul Sözleşmesini geri getireceğiz. Gezi Parkı’nı da sahibi olan halka geri vereceğiz" dedi.

Ünsal, son dönemdeki uygulamalarla ilgili “AKP kâbusu, Saray karabasanıyla güncellendi ve ülkenin üstüne çöktü” yorumunu yaparak “Dünyada soygunculara, hırsızlara, haramilere karşı herkes mücadele eder. Ama bizde haramiler birleşmiş devletin başına geçmiş. Türkiye'yi harami devletine çevirmenize izin vermeyeceğiz. Yok etmeye çalıştığınız hukukun, adaletin ve demokrasinin altında boğulacaksınız” şeklinde konuştu.