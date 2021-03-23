Ankara’da vakalar artışa geçti, aşı temininde de sorunlar yaşanıyor

23 Mart 2021 Salı, 02:00

Baytemür, “Aşı ekiplerini filyasyona aldılar. Filyasyondakilerin iş yükü arttı. Henüz ek insan desteği verilmedi. Filyasyon günde dört binlere çıktı” bilgisini paylaştı. Aşı temininde de sorun olduğunu belirten Baytemür, “Aşılamada yeni grup açmadılar. Aşı temininde sorunlar sürüyor. Geçen hafta merkezlerden aşı getirmek yerine, elinde aşı olan ASM’lerden olmayana götürdüler. Bazı yerlerde de aşının 2’nci dozu için verilen randevularda sorunlar yaşanıyor. Vakti geldiği halde insanlar randevu alamıyor. Ankara’da aşıya talep diğer illere göre daha yüksek. Aşı sıkıntısını çözmek için çevre illerden Ankara’ya aşı temin etmeye çalıştıklarını duyduk” dedi.

‘HASTANELER DOLUYOR’

Ankara’da hastanelerin dolmaya başladığı uyarısında bulunan Baytemür, “Hastane yoğun bakım ve servisinde yatanlar arttı. Gazi Hastanesi’nde servis yatakları doldu” dedi. Baytemür, Ankara’daki aşılama hızına ilişkin de “Aşılamada iki doz olan kişi sayısı 19 Mart itibarıyla 420 bin civarında. Bu da Ankara halkının yüzde sekizine yaklaşıyor. Yani çok yavaş giden bir bağışıklama var. Bağışıklamayı artırmadığınız sürece aşılamanın da anlamı kalmayacak. Bunu yapmadan pandemideki bulaşı kesemezsiniz. Aşılama bu kadar azken de bu düzeyde bir açılım doğru değil” diye konuştu.

Aile hekimlerinin hasta takibinin de arttığını kaydeden Baytemür, “Bir aile hekimi, ‘Bir ay önce bir pozitif hastam vardı. 3-4 de temaslı takibi yapıyordum’ diyordu. Geçen hafta yaklaşık 10 hastası olmuş, 26 da temaslı takibi var. Aile hekimlerinin temaslı takibi ve pozitif hasta takibinde 3-4 kat artış var” dedi.