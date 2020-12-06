CHP'nin asgari ücret kampanyası sosyal medyada gündem oldu

06 Aralık 2020 Pazar, 20:20

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı asgari ücretini belirlemek için toplantılarına başladı. CHP, asgari ücretin 3 bin 100 TL olması için sosyal medyadan #AsgariÜcretÖnerim etiketiyle kampanya başlattı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören kampanyaya, çok sayıda isim destek verdi.

''SARAYIN KİBİRLİLERİ 5 MAAŞ ALIRKEN...''

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, ''Sarayın kibirlileri 5 maaş alırken ve kendi maaşlarına yüzde 20 zam yaparken salgın süresince canları pahasına çalıştırılan işçiler için emekçiler için #AsgariÜcretÖnerim en az 3 bin 100 TL''

''ÜRETEN EMEKCİYE KAYNAK AKTARIN''

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ''Yandaş müteahhitlere değil, üreten emekciye kaynak aktarın. Emekçinin yüzü biraz olsun gülsün diye #AsgariÜcretÖnerim en az 3 bin 100 TL'' ifadelerini kullandı.