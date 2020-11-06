CHP'ye geçen ilçe cezalandırılıyor

06 Kasım 2020 Cuma, 16:04

Trabzon’a bağlı Beşikdüzü İlçesinin resmi daireleri ve kurumları son 20 yılda teker teker kapatıldı. Önce Beşikdüzü Adliyesi’nin sonra İcra Müdürlüğü’nün kapılarına kilit vuruldu. Meslek Yüksekokullarının da kapatılmasının ardından ilçenin içini boşaltma operasyonları Beşikdüzü’nde huzursuzluk yarattı. Son olarak Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün kapatılacağı iddiaları bardağı taşıran son damla oldu.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

ŞİMDİ DE TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ MÜ?

“Trabzon'umuzun çağdaş yüzü Beşikdüzü İlçemiz, köy enstitüsüyle her meslek grubundan birçok eğitimli insan yetiştirmiş bir eğitim yuvası olarak bilinir. Beşikdüzülüler Atatürkçü, cumhuriyet değerlerinden yana, vatanını ve milletini seven, aydın insanlardır. Son yıllarda Beşikdüzü ilçemizde bulunan birçok kamu kurum ve kuruluşu ya kapatılmıştır ya da başka yerlere taşınmıştır; daha önce Beşikdüzü'ndeki adliye kapatılmıştı, sonra Maliye birimleri taşındı. Şimdi de Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün ilçeden taşınacağını öğrendik.”

BEŞİKDÜZÜ NEYİN CEZASINI ÇEKİYOR?

“Beşikdüzülü vatandaşlarımız ‘Yeter artık!’ diyor. 'Kapatılma sırası hangi kurumda diye kara kara düşüneceğiz ama kapatılacak kurum kalmadı’ diyorlar. Ne oluyor? Ne yapılmak isteniyor? Beşikdüzü'nde yaşayan vatandaşlarımız bu devletin vatandaşları değil mi? Bu devlete vergi vermiyorlar mı? Hizmet almak hakları değil mi? Neden kamu kurum ve kuruluşları bu ilçemizden taşınıyor ya da kapatılıyor? Beşikdüzülüler neyin cezasını çekiyor, iktidara oy vermemenin mi? Sebep bu değilse nedir, biri çıkıp bize bunu açıklasın.”

"BEŞİKDÜZÜ BUNU HAK ETMİYOR"

CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu da konuya ilişkin tepkisini sosyal medya hesabından şu ifadelerle dile getirdi:

"BEŞİKDÜZÜ den ne istiyorsunuz???

Daha önceleri meslek yüksek okullarının bölümleri ve adliyesi taşınan ilçemizin şimdide tapu kadastro sunun taşınacağı söyleniyor.

Bir el isteyerek ve bilerek ilçenin içini boşaltıyor yalnızlaştırıyor ve yoksunlaştırıyor. Eğitim yuvası beşikdüzü bunu hak etmiyor.

23000 nüfüslu ilçemiz kapanan kurumlar dolayısıyla ekonomik ve sosyal çöküntüye maruz kalacak

Yetkililere soruyorum sizler ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş bir ilçe mi istiyorsunuz yoksa sıradan bir ilçe mi??"