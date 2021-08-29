Cicaldau’dan önce, Cicaldau'dan sonra!
Sarı-kırmızılılar ile 3. karşılaşmasına çıkan 24 yaşındaki futbolcu bu sezonki 2. gol sevinci yaşadı. Rumen 10 numara çıkınca takımın orta alan organizasyonu sıkıntı yaşadı.
Galatasaray’un Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau, Kasımpaşa karşısında attığı golle 3. maçında 2. golünü kaydetti.
Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau’dan geldi. Müsabakanın 32. dakikasında Olimpiu Morutan’ın asistinde Cicaldau meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Sarı-kırmızılılar ile 3. karşılaşmasına çıkan 24 yaşındaki futbolcu bu sezonki 2. gol sevinci yaşadı. Rumen futbolcu ligin ilk haftasında deplasmanda oynanan GZT Giresunspor müsabakasında da 1 gol kaydetmişti.
Mücadeleye 11’de başlayan Alexandru Cicaldau ikinci yarıda oyun başlamadan yerini Taylan Antalyalı’ya bıraktı. Rumen yıldızın çıkışı sonrası Galatasaray 1 puanı zor kurtardı.
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