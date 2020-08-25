'Çiftçi ne kadar zarar edeceğini hesaplıyor!'

25 Ağustos 2020 Salı, 11:56

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, CHP Kınık İlçe Başkanı İsmail Yılmaz ile birlikte Kınık'ta çiftçi ve mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Üretici ve işçilerin yaşadıkları durumları anlatan Polat “Bir dokunup bin ah işitiyoruz. Köylü perişan, üretici perişan, işçi perişan. Salgın sadece insanları değil, tarımı da vurmuş. Çiftçiler geçinemediği için ekstra işlerde çalışmak zorunda” ifadelerini kullandı.

"BİR DOKUNUP BİN AH İŞİTİYORUZ"

Bir dokunup bin ah işitiyoruz diyen Polat, “Köylü perişan, üretici perişan, işçi perişan… Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ekmek parası için gurbete gelen mevsimlik tarım işçileri başta barınma olmak üzere çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Sigortasız çalıştırılıyorlar. Geçen sene 40 kişi bulup gurbete çalışmaya giden işçi arkadaşlarımız aylarca çalıştıktan sonra çiftçinin iflas etmesiyle paralarını alamamışlar. Gurbette mağdur olan işçi kendi arabasını satıp paralarını ödemeye çalışmış. Diğer tarafta üreticiler virüsün sadece insanları değil tarımı da vurduğunu belirtiyor. Çiftçilerin kendi mahsullerinden kazançları o kadar düşmüş ki, başka tarlalarda çalıştıklarında günlük kazandıkları para aynı oluyor. Geçinemedikleri için ekstra işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. İktidar hem çiftçilerin hem de mevsimlik tarım işçilerinin mağduriyetlerini gidermeli. Çünkü çiftçi memnun değil, tarım işçisi memnun değil, tüketici yüksek fiyatlar nedeniyle memnun değil, tüccar memnun değil. Kim memnun? Başka bir tarım başka bir kırsal kalkınma mümkün. Biz insanlara kötü ekonominin değiştirilebileceğini, üreten güçlü bir devlet yapısıyla kooperatifleşerek kurtulabileceğimizi söylüyoruz. Kooperatifleşme devlet politikası haline getirilmelidir. Kırsalın sorununu çözebilirsek, kentinde sorununu çözmüş oluruz” dedi.



