Çiftçi temsilcileri TARSİM’in zorunlu olmasını istiyor

06 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kuraklıktan zarar gören çiftçilere dekar başına 100 TL ödeme yapılacağını açıklaması, bu destekle ilgili yeni bir tartışma da başlattı. Destek ödemesi buğday, arpa. yulaf, tritikale ve mercimek için yapılacak. Ayrıca 2022 yılı için tarım sigortasının maliyetinin yüzde 70’ini devlet karşılayacak ve hasar karşılama oranı da yüzde 80 olacak.

Destekleri değerlendiren Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, 100 TL’lik desteğin en üst limit olduğunu hatırlatarak şunlara dikkat çekti:

“Yani hasarın durumuna göre verilecek bir destek bu, herkese 100 TL verilecek diye düşünmeyin. Ekipler gelip hasar tespiti yapacak, dekarın yarısı yanmışsa 50 TL verecek. Bu haliyle destek yetersiz kalıyor tabii. Daha önce ziraat odaları bu desteğin en az 200 TL olmasını talep etmişti. Bazı otoriteler 300-400 TL istiyordu. Devletin çiftçiye destek verirken bu kadar eli sıkı davranması yakışık almıyor. Çiftçiye verilen destek tüketiciyi de korur, enflasyonu da düşürür.” Bu yıl buğdaydaki rekolte kaybının 4 milyon tonu bulacağını da hatırlatan Demirtaş, “Geçen yıl 9.8 milyon ton ithal etmiştik, bu yıl da14 milyon tona yakın ithalat olacak. Yine paramızı, hem dolar olarak yabancı çiftçiye vereceğiz demektir. Bu açıdan bakınca yerli üreticiye verilen desteğin önemi daha iyi anlaşılıyor” dedi.

BİLGİLENDİRME ŞART

Açıklanan destek için aylarca bakanlıklarla görüştüklerini belirten Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar ise desteklerin sevindirici olduğunu belirterek şu yorumu yaptı:

“Bu destek, çiftçinin mağduriyetini bir nebze de olsa giderir. Para desteği, bu yıl kuraklığın olduğu bölgelerde bir kereye mahsus verilecek. Burada asıl önemli konu TARSİM konusundaki destekler oldu. Bizim çiftçiyi TARSİM konusunda bilgilendirmemiz şart. Önümüzdeki yıldan itibaren, kuraklığa dayalı TARSİM sigortasının zorunlu olması için de mücadele edeceğiz.”