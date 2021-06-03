<p>CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’da çiftçi kadınlarla çilek hasadı yaptı...</p>
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’da çiftçi kadınlarla çilek hasadı yaptı...

<p>Aydın’a bir dizi ziyaret için gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı, İncirliova ilçesi Karabağ Mahallesi'ndeki çilek tarlası oldu.<br></p>
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Aydın’a bir dizi ziyaret için gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı, İncirliova ilçesi Karabağ Mahallesi'ndeki çilek tarlası oldu.

<p>&nbsp;Kılıçdaroğlu, çiftçi kadınlarla çilek hasadı yaptı. Kılıçdaroğlu'na, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve milletvekilleri de eşlik etti. Kılıçdaroğlu daha sonra çiftçilerle birlikte yere serilen hasır üzerinde kahvaltı yapıp, sohbet etti.<br></p>
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 Kılıçdaroğlu, çiftçi kadınlarla çilek hasadı yaptı. Kılıçdaroğlu'na, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve milletvekilleri de eşlik etti. Kılıçdaroğlu daha sonra çiftçilerle birlikte yere serilen hasır üzerinde kahvaltı yapıp, sohbet etti.

<div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x81poux?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x81poux?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div><p><br><br>Ardından kahveci esnafını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada vatandaşlarla çay içti. Kılıçdaroğlu, Aydın programını Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti ile sürdürecek.</p>
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Ardından kahveci esnafını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada vatandaşlarla çay içti. Kılıçdaroğlu, Aydın programını Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti ile sürdürecek.

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