Çiğ köfte "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbetti
Afyonkarahisar'da bir çiğ köftecide, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu ileri süren müşterinin iş yeri çalışanını darbetmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Afyonkarahisar'da, alkollü olduğu iddia edilen G.Ş. İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelerek acısız çiğ köfte siparişi verdi. Hazırlanan çiğ köftenin tadına bakan G.Ş. acılı olduğu gerekçesiyle tartıştığı iş yeri çalışanı Y.K'yi darbetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Y.K. aldığı darp raporu ile polis giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAMERALARA YANSIDI
Yaşananlar iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, dürümü yedikten sonra çalışan ile tartışmaya başlan G.Ş. daha sonra çalışana yumruklar savurarak hakaret ediyor. Y.K'nin sakinleştirmeye çalıştırdığı G.Ş. bir süre sonra iş yerinden ayrılıyor.
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