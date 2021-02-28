Çiğ köfte "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbetti

28 Şubat 2021 Pazar, 17:59

Afyonkarahisar'da, alkollü olduğu iddia edilen G.Ş. İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelerek acısız çiğ köfte siparişi verdi. Hazırlanan çiğ köftenin tadına bakan G.Ş. acılı olduğu gerekçesiyle tartıştığı iş yeri çalışanı Y.K'yi darbetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Y.K. aldığı darp raporu ile polis giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAMERALARA YANSIDI



Yaşananlar iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, dürümü yedikten sonra çalışan ile tartışmaya başlan G.Ş. daha sonra çalışana yumruklar savurarak hakaret ediyor. Y.K'nin sakinleştirmeye çalıştırdığı G.Ş. bir süre sonra iş yerinden ayrılıyor.