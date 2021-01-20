Çiğli Belediyesi’nde 'deprem ve zemin birimi' kuruldu

20 Ocak 2021 Çarşamba, 14:36

2020 yılında meydana gelen İzmir depremi sonrası kentsel dönüşüm ve hasar tespit çalışmalarına hız verilen Çiğli Belediyesi'nde, mühendis Başkan Utku Gümrükçü’nün öncülüğünde son derece önemli bir adım atıldı. Kentin yapı envanterinin ve dijital arşivin oluşturulması, vatandaşların ve müteahhitlerin depreme karşı bilinçlendirilmesi amacıyla İmar Müdürlüğü tarafından Deprem ve Zemin birimi kuruldu. Birimin çalışmaları sonucunda kent haritasının çıkarılması, acil müdahale ekibinin kurulması, toplanma alanlarının ve barınma binalarının belirlenmesi hedefleniyor.

GÜMRÜKÇÜ: BÜTÜN TEDBİRLERİ ALIYORUZ

Devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları ve kurulan Deprem ve Zemin Birimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gümrükçü, “Yaşadığımız üzücü İzmir depremi sonrasında kentleşme anlamında eksiklerimizi bir kez daha gördük. Bu eksiklerin giderilmesi için vakit kaybetmeden çalışmalara başladık. İlçemiz sınırları içerisinde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Sonuçları Kaymakamlık ile paylaştık. Bu çalışmalarımızın yanı sıra Deprem ve Zemin birimimizi kurduk. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı Deprem ve Zemin birimimizin çalışmaları doğrultusunda gerçekleştireceğiz. Gerekli tüm tedbirleri alarak, olası bir depreme karşı hazırlıklı olarak vatandaşımızın hizmetinde olacağız” dedi.