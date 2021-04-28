Çiğli'de 'iklim eylem planı' çalışmaları başladı

28 Nisan 2021 Çarşamba, 13:12

Çiğli Belediyesi'nde, "Çiğli İklim Eylem Yönlendirme Kurulu" kuruldu. Meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin de yer alacağı kurulun belediye dışındaki ilk paydaşı Kent Lab Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği oldu.

GÜNDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ

Başkan Utku Gümrükçü’nün açılış konuşmasını yaptığı ilk yuvarlak masa toplantısı, “Yenilenebilir Enerji" başlığıyla çevrimiçi olarak yapıldı. Toplantıda CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın parti projeleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Dr. Filiz Yaşar Mahlıçlı “SECAP ve Yenilenebilir Enerji”, Dr. Öğr. Üyesi Mete Çubukçu “Sera Gazı Azaltım Hedeflerinde Yenilenebilir Enerji Projelerinin Katkıları”, Mühendis Cem Karadağ ise “Çiğli GES Projeleri” konularında sunum yaptı.

GÜMRÜKÇÜ: ÇALIŞMALARIMIZLA ÖNCÜ OLACAĞIZ

İklim değişikliği ile ilgili çalışmalarda öncü olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Düşük karbon uygulamaları geliştirerek kentsel geleceğimizi güvence altına alacağız. Ayrıca İklim Değişikliği Müdürlüğü’müzün düşük karbon uyumluluk çalışmalarıyla diğer ilçe belediyelerine öncülük etmek istiyoruz. Bu kapsamda çalışmalarına başladığımız Çiğli İklim Eylem Planı için öncelikle ilçemizdeki sera gazı salımlarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapmayı ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak üzere stratejiler geliştirmeyi planlıyoruz” dedi.

AKIN: GÜNDEMİMİZ ENERJİ VERİMLİLİĞİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Çiğli Belediyesi’nin enerji konusunda yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, “Ülkemizin geldiği durum ortada ve tam da bu noktada oluşturduğunuz yuvarlak masa toplantıları çok önemli. Çiğli’de böyle çalışmaların olmasından dolayı ayrıca mutlu oldum. Başkan Utku Gümrükçü’nün bu konudaki çalışmalarını dikkatle takip ediyorum. Enerji verimliliği konusunda bölgede yapılan çalışmalar oldukça umut verici. Enerji alanında yaptığımız çalışmalarda Türkiye'deki karbon emisyonlarının yüzde 70 den fazlası enerji kaynaklı olduğunu gördük. Bu konuda dünyada ve Avrupa’da dönüşüm başladı. Bu dönüşümün adı da Yeşil Mutabakat. Biz de bu konuyu çok önemsiyoruz. Hem enerji politikalarımızı oluşturuyoruz, hem de Yeşil Mutabakat konusunda dönüşümü sağlayacak çalışmalar yapıyoruz.”