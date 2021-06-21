Çiğli'de iklim krizi ile mücadele
Çiğli Belediyesi, küresel iklim değişikliğini önlemek adına oluşturulan “İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne imza attı.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yerel ve bölgesel yönetimlerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmayı amaçlayan “İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne imza atarak küresel iklim değişikliğini önleme çalışmalarına destek verdi. Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu sözleşmeye taraf olan Belediyeler, 2030 yılına kadar yetki bölgelerinde sera gazı emisyonlarını % 40 azaltmayı ve iklim değişikliğine karşı önlemler almayı taahhüt ederek, enerji verimliliğinin sağlanmasını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasını teşvik etmektedirler. 2021 yılı itibariyle dünyada 53 ülkeden 10.608 belediye, Türkiye'den ise 30 belediye sözleşmeye imza atmış bulunuyor.
Yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile mücadelede inisiyatif alması ve bu konuda politika, strateji ve çeşitli uygulamalar geliştirmesi gerektiğini ifade eden Başkan Gümrükçü, “İklim değişikliği ile ilgili çalışmalarda öncü olmaya devam edeceğiz. Başkanlar Sözleşmesi kapsamında ‘Yenilenebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ hazırlayacağız. Sera gazı emisyonlarını azaltarak enerji verimliliğini ön planda tutacağız. Yenilenebilir enerji oranını artıracağız. Tüm bu çalışmalar ile birlikte iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlayarak Çiğli’yi daha dirençli bir kent haline getireceğiz” dedi.
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