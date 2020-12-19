Çiğli'de salgına karşı dijital önlemler
Çiğli Belediyesi’nde pandemi sürecinde olası bulaş etkisini azaltmak için etkisiyle e-randevu sistemine geçiliyor. Vatandaşlar, yeni sistem ile müdürlüklerden randevu alarak işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapacak.
İlk etapta Veteriner İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim ve Kontrol Müdürlüğü’nün dahil olacağı E-Randevu sistemiyle; iş yeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu, resmi tatil günlerinde çalışma ruhsatı başvurusu, yapı ruhsat başvurusu, yapı kullanma yerinde tetkik başvurusu, yapı ruhsat proje görüşmesi ve hayvan kısırlaştırma hizmetleri için randevu oluşturulabilecek. Hayata geçirilen bu uygulama ile vatandaşların ve belediye personellerinin Covid-19 salgınından korunması, işlemlerin daha hızlı ve güvenli sonuçlandırılması amaçlanıyor.
BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜMÜZ SÜRÜYOR
Vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak adına dijitalleşme çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “İnternetin hayatımızdaki yerini ve sağladığı kolaylaştırıcı özellikleri göz önünde bulundurarak, Belediye hizmetlerimizi dijital mecraya taşıyoruz. Bu kapsamda son olarak E-Randevu uygulamamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Sirkülasyonun yoğun olduğu üç müdürlüğümüzde hem vatandaşlarımızın ve personellerimizin sağlığını korumayı hem de işlemleri daha hızlı sonuçlandırmayı amaçlıyoruz. İlerleyen süreçte diğer müdürlüklerimizi de sisteme dahil edeceğiz. Hemşehrilerimize, her yönüyle yaşanabilir bir kent sunmak adına çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.
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