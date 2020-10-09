Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen umutlu
Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu, iddialı konuştu.
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Diyarbakır'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Federasyondan yapılan açıklamada Çelen'in, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun daveti üzerine, "Amatör Spor Haftası" kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu ve İl Temsilcisi Hamdullah Yılmaz ile bir araya geldiği ifade edildi.
Ayrıca Çelen'in Diyarbakır Cimnastik Salonu'nu ziyaret ettiği, küçük sporcuların gösterisini izlediği ve salon için sağlanan malzemelerin kullanımından memnuniyetini dile getirdiği de belirtildi. Çelen, olimpiyatlarda madalya hedefini de dile getirdi.
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