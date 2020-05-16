Çin, Covid-19 aşısının klinik testlerini Temmuz ayında başlatacak

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 17:31

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'den aşı konusunda umut verici bir açıklama geldi. Çinli yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Covid-19 aşısının Temmuz ayında klinik denemelerine geçilek.

Çinli yetkililer Covid-19'a karşı geliştirilen aşının ikinci aşama testlerin temmuz ayında tamamlanacağını duyurdu. Testlerin sonucunda da klinik denemelere geçilecek.