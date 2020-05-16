Çin, Covid-19 aşısının klinik testlerini Temmuz ayında başlatacak
Çinli yetkililer, dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı geliştirilen aşı için Temmuz ayını işaret etti.
Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'den aşı konusunda umut verici bir açıklama geldi. Çinli yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Covid-19 aşısının Temmuz ayında klinik denemelerine geçilek.
Çinli yetkililer Covid-19'a karşı geliştirilen aşının ikinci aşama testlerin temmuz ayında tamamlanacağını duyurdu. Testlerin sonucunda da klinik denemelere geçilecek.
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