Çin Devlet Başkanı Şi, Biden'ın davet ettiği İklim Zirvesi'ne yanıt verdi
ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying'in resmi açıklamada bulundu.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine İklim Zirvesi'ne katılacağı bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying'in açıklamasına göre Şi, 22 Nisan'da İklim Zirvesi'nde video konferans yöntemiyle konuşma yapacak.
Zirve hazırlığı kapsamında ABD'nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry, geçen hafta Çin'e 4 gün süren ziyaret gerçekleştirmişti.
ABD Başkanı Joe Biden, 23 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Bakanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu 40 dünya liderini, 22-23 Nisan'da yapılacak çevrim içi iklim zirvesine davet etmişti.
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