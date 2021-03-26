Son dakika... ABD Başkanı Biden'dan Erdoğan'a davet

26 Mart 2021 Cuma, 23:05

ABD Başkanı Joe Biden'ın 22-23 Nisan’da düzenlenecek olan İklim Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da aralarında bulunduğu 40 devlet başkanını davet etti.

AP ajansında yer alan habere göre yetkililer, Biden'ın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'i de görüşmelere katılmaya davet ettiği bilgisini verdi.

22 ile 23 Nisan tarihlerinde ABD öncülüğünde düzenlenecek olan görüşmelerde, fosil yakıt kullanımı nedeniyle oluşan kirliliği önlemeye yönelik küresel çabalar ele alınacak.

Bir yetkili, görüşmeler konusunda Washington'un kendi ortaklarının dışındaki tarafları kasten çağırdığını belirtti.

Yetkili, "Bu listede önde gelen aktörler var ve (bu davet) bazı önemli, çetin konuşmalarla alakalı. Bu konunun tüm dünya için ne kadar önemli olduğu göz önüne alarak, bu konuyu konuşmaya ve üst düzeylerde müzakere etmeye istekli olmamız gerekiyor" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Haziran 2017'de ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmuş, 4 Kasım 2019'da ise resmi olarak anlaşmadan ayrılmıştı.

Biden'ın iktidara gelmesiyle Washington, anlaşmaya tekrar dahil olmuştu.