Çin ile Hindistan arasındaki kriz devam ediyor
Hindistan, Ladakh bölgesine savaş jetleri, askeri kargo uçakları ve binlerce ek birliğini Çin’e karşı konuşlandırdı.
Çin ile Hindistan arasındaki kriz devam ediyor. Hindistan Hava Kuvvetleri’nin Ladakh sınır bölgesine ülkenin kendi üretimi olan ve 70 milimetre topa sahip savaş helikopterlerini, roketlerini ve diğer silahlarını konuşlandırdığı öğrenildi.
Hindistan merkezli bir havacılık ve savunma şirketi Hindustan Aeronautics Limited (HAL) tarafından yapılan açıklamada “Sınırdaki mevcut durumun ışığında, Hindistan Hava Kuvvetleri görevlerini desteklemek için kısa sürede yüksek irtifada operasyonlar için iki hafif muharebe helikopteri konuşlandırıldı” ifadeleri kullanıldı.
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