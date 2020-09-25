Çin ordusunda "casus asker" krizi
Çin ordusunda görevli bir askerin akıllı telefon aracılığıyla ailesi ve arkadaşlarına "devletin güvenliğine ilişkin belge ve askeri bilgileri sızdırdırdığı" gerekçesiyle görevden atıldığı duyuruldu.
Çin ordusu casus askerle sarsıldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun stratejik öneme sahip olduğu ifade edilen Doğu Hareket Alanı Komutanlığı’nda görevli soyadı Chen olduğu belirtilen askerin, akıllı telefon aracılığıyla ailesi ve arkadaşlarına "devletin güvenliğine ilişkin belge ve askeri bilgileri sızdırdırdığı tespit edildi.
ASKERİ SIRLARI AİLESİ VE ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞTI
Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Hareket Alanı Komutanlığı yetkilieri, asker Chen’in askeri sırları tartışırken ve orduyla ilgili fotoğrafları mesajlaşma uygulamaları üzerinden ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşırken yakalandığını duyurdu.
AKILLI TELEFONDAKİ OYUNLARLA MESAJLAŞMA
Yapılan açıklamada, Chen’in ayrıca telefonda çevrimiçi oyunlar oynarken askeri kimliğini de açığa çıkardığı ve izin almadan ikinci el cep telefonu satın aldığını kaydetti. Yetkililer, Chen'in ordudan atıldığını ifade ederek, asker ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- İstanbul'da bir deprem daha!
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- Fatih Portakal hakim karşısına çıktı
- Kitle bağışıklığına o ilçede ulaşıldı…
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Halil Sezai olayında yeni görüntüler
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- İstanbul'da bir deprem daha!
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- Fatih Portakal hakim karşısına çıktı
- Kitle bağışıklığına o ilçede ulaşıldı…
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı