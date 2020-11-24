Çin uzay aracını örnek toplamak için Ay'a fırlattı

24 Kasım 2020 Salı, 10:13

Çin’in Güney ada eyaleti Hainan'ın kıyısındaki Wecnhang Uzay Aracı Fırlatma alanından Chang'e 5'in 4 modülünün, Uzun Yürüyüş 5-Y roketinin fırlatıldığı belirtildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) açıkalmasına göre,Chang'e 5'in temel görevinin Ay'ın yüzeyinde kazı yaparak 2 kilo ağırlığında örneği Dünya'ya geri getirmek olduğu ifade edildi.

Uzay aracının Ay'a varmasının 3 gün süreceği ifade edildi. Çin'in şimdiye kadarki en iddialı ay görevi olarak kabul edilen keşfin, insanlığın Ay’ın kaynaklarını ve güneş sistemi anlayışını artırabiliceği belirtiliyor.



