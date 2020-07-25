Cinayetin ardından travma geçiren Cemal Metin Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Cemal Metin Avcı’nın eşi Pınar Gültekin cinayetinden sonra travma geçirerek hastanede tedavi altına alındı. Eda Avcı’nın boşanma davası açtığı bildirildi.
Pınar Gültekin’i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı’nın eşi olaydan sonra travma geçirerek hastanede tedavi altına alındı.
Eda Avcı’nın avukatı Doğukan Uzakgiden, yaşanan sürece ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
“Yaşanan bu olaylardan dolayı takdir edersiniz ki müvekkilim büyük bir travma geçirmektedir. Kendisi bu konuda mağdur durumdadır. Şu an psikolojik tedavi görmektedir. Malum şahıs ile tüm ilişkilerinin kesilmesi ve müvekkilimin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için gerekli tüm hukuki işlemler devam etmektedir. Bu konuda toplumdan hassasiyet beklediğimizi, açıklamamız dışında müvekkilimin mağduriyetine neden olabilecek her türlü paylaşım ve haberlere ilişkin yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna bildiririz.”
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