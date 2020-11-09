Çin’de fabrikada patlama

Çin’in Quzhou kentinde yer alan ve kimyasal madde üretilen bir fabrikada şiddetli patlama meydana geldi.

İHA
09 Kasım 2020 Pazartesi, 11:34
Çin’de fabrikada patlama
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Çin’in Zhejiang eyaletine bağlı Quzhou kentinde kimyasal madde üretilen fabrikada şiddetli patlama meydana geldi. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası bölgeden yoğun duman ve alevler yükseldi. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ederken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.



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