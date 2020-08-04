Çin'den ABD'ye çağrı: Dünya ticaretini politize etmeyi bırakın

04 Ağustos 2020 Salı, 16:02

Sözcü, günlük basın toplantısında, Trump yönetiminin, gelecek günlerde ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle Çinli firmalar Tiktok ve Wechat'e karşı girişimlerde bulunulacağına dair açıklamasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Wang Wenbin, "ABD ulusal güvenlik tehdidinden bahsediyor, ancak herhangi bir kanıt sunamıyor. İlgili şirketlerin 'suçlu' pozisyonuna koyulup, tehdit oluşturduklarının iddia edilmesi; piyasa ekonomisi ilkeleri ile Dünya Ticaret Örgütü'nün açıklık, şeffaflık ve eşitlik ilkelerine aykırıdır. Çin buna kararlılıkla karşı çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Wang, ABD'yi, yabancı şirketlere açık, adil ve eşit iş ortamı sağlayıp ticaret konusunu siyasileştirmeyi durdurmaya çağırdıklarını aktardı.

Sözcü Wang, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını kötüye kullanarak ayrımcı politikalar uygulamaması gerektiğini dile getirdi.