Çin'den ABD'ye çağrı: Dünya ticaretini politize etmeyi bırakın
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'ye ticaret konusunu politize etmeyi durdurma çağrısında bulunduklarını söyledi.
Sözcü, günlük basın toplantısında, Trump yönetiminin, gelecek günlerde ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle Çinli firmalar Tiktok ve Wechat'e karşı girişimlerde bulunulacağına dair açıklamasıyla ilgili soruyu yanıtladı.
Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Wang Wenbin, "ABD ulusal güvenlik tehdidinden bahsediyor, ancak herhangi bir kanıt sunamıyor. İlgili şirketlerin 'suçlu' pozisyonuna koyulup, tehdit oluşturduklarının iddia edilmesi; piyasa ekonomisi ilkeleri ile Dünya Ticaret Örgütü'nün açıklık, şeffaflık ve eşitlik ilkelerine aykırıdır. Çin buna kararlılıkla karşı çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.
Wang, ABD'yi, yabancı şirketlere açık, adil ve eşit iş ortamı sağlayıp ticaret konusunu siyasileştirmeyi durdurmaya çağırdıklarını aktardı.
Sözcü Wang, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını kötüye kullanarak ayrımcı politikalar uygulamaması gerektiğini dile getirdi.
Video Haberler
- Eczaneye gelip, pompalı tüfekle ateş açtı
- Sosyal medyaya damga vuran isyan: Suları ısındı...
- Adada mahsur kalan 3 denizci böyle kurtarıldı
- Gökdelene yıldırım düşme anı kamerada
- Deprem anı kameralara böyle yansıdı
- Sokak kedisi iki köpeğe birden saldırdı! İşte o anlar
- Canlı yayında çarpıcı iddia! Tarih verdi
- ABD'de sahilde köpekbalığı paniği
- Bingöl’de erkek şiddeti: Eşini döve döve bayılttı!
- Tartışma büyüdü, yumruklar havada uçuştu!