Cinsiyet eşitliği sağlayan işletmeler ‘mor bayrak’
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2015 yılından bu yana Menteşe Belediye Meclisi kararıyla cinsiyet eşitliği sağlayan işletmelere 'mor bayrak' veriliyor.
Menteşe'de ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde bir işletmeye daha 'Mor Bayrak' verildi. Uygulama ile amaçlarının cinsiyet eşitliğini ödüllendirmek olduğunu ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşe Belediye Meclisi tarafından 2015 yılından alınan meclis kararı ile yürürlüğe giren Mor Bayrak projesine yönelik ilk işletmemize, Mor Bayrak’ı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde verdik. Projenin toplumun kadına olan bakış açısını ve kadının toplumdaki yeri konusuna olumlu anlamda etki edeceğine inanıyorum. Proje her alanda erkeklerle birlikte çalışan emekçi kadınlarımızın eşit bir şekilde haklarını almalarını sağlanmasını, kadının toplum içerisinde ekonomik olarak güçlenmesini ve daha saygın olmasını sağlayacaktır. Uygulamanın diğer işletmelerimize de örnek olacağına, Menteşemizde Mor Bayrak sahibi işletmelerin önümüzdeki süreçte artacağına inanıyorum. Bu kapsamda belirlenen kriterleri yerine getirerek Mor Bayrak kazanan işletmeyi kutluyorum.” dedi.
MOR BAYRAK KRİTERLERİ
Menteşe Belediye Meclisi tarafından 2015 yılında alınan meclis kararı ile ‘İşletmelerde kadın ve erkek çalışan sayısının oranları’, ‘Aynı işe ödenen ücrette eşitlik’, ‘Kadın çalışanların ihtiyaçlarına yönelik imkân ve kolaylıkların sağlanması’ kriterlerini yerine getiren işletmelere 'Mor Bayrak' veriliyor.
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