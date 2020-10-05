Cırcır böcekleri ilk kez ne zaman cırlıyor?

05 Ekim 2020 Pazartesi, 09:28

Hollanda’daki Wageningen Üniversitesi’ne göre cırcır böcekleri, 300 milyon yıl önce bu ailede iletişim kuran ilk türler oldu.

Üniversiteden Dr. Sabrina Simon, böcekler karasal ekosistemlerde yaşamsal bir konuma sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Böceklerin ekosistemleri nasıl etkilediği, sürdürdüğü ya da tehlikeye soktuğunu ve sayıları azalırsa veya hatta ortadan kalkarlarsa neler olacağını anlamak için öncelikle tür açısından neden bu kadar zengin olduğunu ve nasıl evrimleştiğini anlamamız gerekiyor.

Düz kanatlılar; cırcır böcekleri, çayır çekirgeleri ve diğer çekirgeler gibi alt gruplarıyla yüksek evrimsel, ekolojik ve ekonomik öneme sahip etkileyici bir böcek grubu. Ayrıca hayvanların kullandığı sesli iletişimin başlıca örneklerini oluşturuyor."

Bu böceklere dair geniş bir genomik veri kümesi kullanan araştırma ekibi, cırcır böceklerinin bilindik seslerini ilk kez 300 milyon yıl önce deneyimlediklerini keşfetti.

Ancak araştırmacılara göre bu sese özelleşmiş ve adanmış duyma organları sonradan evrimleşti. Ses üretimi aslında titreşimlerle ürküttükleri düşmanlara karşı bir savunma mekanizması işlevi gördü.

Sonrasında bu kabiliyet, üremede ağırlıklı bir rol oynamaya başladı.

Böcekler hayvanlar arasında tür çeşitliliği en yüksek gruplardan biri. Neredeyse her ekosistemde önemli yer tutuyorlar ancak sayıları hızla azalıyor.

Böcek türleri iklim değişikliği sonucunda daha istilacı hale geliyor ya da ortadan kayboluyor.

Bu durum ekosistemler ve nihayetinde insanlar üzerinde büyük etkiye sahip.

Simon, “Bu şaşırtıcı düzeyde başarılı hayvan grubunun evrimsel geçmişini anlamamız gerekiyor” diyerek, "Onları anlamak gündelik, ekonomik yaşantımız için de önemli çünkü böcek türleri azaldığında veya hatta ortadan kalktığında neler yaşanacağını ancak böyle kavrayabiliriz" dedi.

Kaynak: Independent Türkçe