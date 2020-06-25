CNN Türk'ün ekran yüzü kanala veda ediyor
Demirören Medya Grubu'na ait CNN Türk’ün sunucusu Gözde Atasoy Kökçü kanalla yollarını ayırıyor.
Deneyimli sunucu Gözde Atasoy Kökçü, kurumla yollarını ayırma kararı aldı.
Medyaradar’da yer alan habere göre, Atasoy’un yarın son kez CNN Türk ekranlarına çıkacağı belirtilirken, ayrılığın neden yaşandığı henüz net olarak bilinmiyor.
Ünlü ekran yüzü CNN Türk’te hafta içi her gün, “Bugün” programı ile izleyici karşısına çıkıyordu.
2011 yılında CNN Türk’ten Kanal D’ye geçen Gözde Atasoy, medya grubunun el değiştirmesinin ardından tekrar CNN Türk’e çekilmişti.
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