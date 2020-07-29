CNN’in kurucusu Reese Schonfeld hayatını kaybetti
ABD'de 24 saat televizyon haberciliği formatının yaratıcılarından CNN'in kurucu başkanı Reese Schonfeld yaşamını yitirdi.
ABD medyası güne acı bir haberle uyandı. Televizyon dünyasına yön veren isimlerden Reese Schonfeld, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Schonfeld’in kızı Juliette Schonfeld Reverand, babasının Alzheimer hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
24 SAAT HABER FORMATI
Sözcü'de yer alan habere göre Schonfeld, 1980’li yılların başında Ted Turner’la birlikte CNN’i kurmasıyla ABD medyasını şekillendirdi. 24 saat haber formatını hayata geçiren Schonfeld, CNN’in kurucu başkanı oldu.
2 yıl sonra Turner’la ters düşen ve CNN’le yollarını ayıran Schonfeld, News 12 ve Food Network’ün kurulmasına da öncülük etti.
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