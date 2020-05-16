Çocuğa cinsel istismarı savunan profesör hakkında üniversiteden karar
İstanbul Aydın Üniversitesi, Akit TV'de çocuğa cinsel istismarı savunan akıl almaz sözler sarf eden öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven'in üniversite ile ilişiğinin kesildiğini açıkladı.
Akit TV’de ‘kadın-erkek rolleri ve ilişkiler’ konusunun tartışıldığı programda, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, canlı yayında çocuk yaşta doğurmayı savunarak "12-17 yaşındaki çocukların ilk çocuğu doğurmak için ideal yaşta olduğunu" öne sürdü.
Özgüven'in tepki çeken ifadeleri şöyleydi:
"13 yaşında, hem aklen belli bir noktaya gelmiş, hem vücuden belli bir noktaya gelmiş bir insan 10 yıl boyunca çocuk doğurmayacaksın, kadınlığını yaşamayacaksın diyorsun. Süpermen’i bilmem ama Süper kadın diye bir ırk var. Bu da 13-16 yaş arasında. İstediğiniz doktora sorun en üstün nitelikli insan bu yaşlardakiler… Hadi biraz büyütelim 12-17 olsun; çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan. Yani bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş.''
İLİŞİĞİ KESİLDİ
Üniversite skandal sözlerin ardından dün yaptığı açıklama hukuki işlem başlatıldığını duyurmuştu. Bugün yapılan yeni açıklamada ise, Özgüven'in üniversite ile ilişiğinin kesildiği ifade edildi.
İşte o açıklama:
"Prof. Dr. Kutluk Özgüven’in, katıldığı televizyon programında, Üniversitemizin felsefesine tamamen zıt ve kabul edilmesi mümkün olmayan açıklamalarından dolayı İstanbul Aydın Üniversitesi ile ilişiği kesilmiştir. KAMUOYUNA DUYURULUR."
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