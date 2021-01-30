ÇOCUKLAR KARİKATÜR İLE GELİŞİYOR

30 Ocak 2021 Cumartesi, 17:17

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde yıllardır devam eden karikatür atölyeleri ile çocuklar hem el becerilerini geliştirmeye hem de eleştirel bakış açısı kazanmaya devam ediyor.

Usta isimlerle çizim yapan minikler, karikatürist olma yolunda emin adımlarla ilerlerken Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatür Evi'nde düzenlenen atölyeler, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda karikatüristler Atilla Yakşi, Yaşar Arda, Erol Büyükmeriç, Vicdan Özer, Alper Tümay Tok ve M. Tarık Erşan, Mehmet Günay Ercan katılımcı çocuklara karikatür sanatının inceliklerini ve tekniklerini öğretiyor. Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak sürdürülen atölye çalışmaları dünyaca ünlü Hindistan merkezli karikatür sitesi “indiatoons.com” web sitesinde de kendisine yer buluyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de karikatür öğrenen çocukların eleştirel bakış açısı ile hayata bakmayı öğrendiklerini belirterek, atölye çalışmalarına devam edileceğini kaydetti.