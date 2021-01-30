ÇOCUKLAR KARİKATÜR İLE GELİŞİYOR
Tepebaşı Belediyesi Karikatürlü Ev, yıllardır çocuklara karikatür öğretilen bir merkez olarak faaliyetlerine devam ediyor. Dünyaca prestij sahibi Hindistan merkezli karikatür sitesi “indiatoons.com” da Karikatürlü Ev’in çalışmalarına yer veriyor.
Tepebaşı Belediyesi bünyesinde yıllardır devam eden karikatür atölyeleri ile çocuklar hem el becerilerini geliştirmeye hem de eleştirel bakış açısı kazanmaya devam ediyor.
Usta isimlerle çizim yapan minikler, karikatürist olma yolunda emin adımlarla ilerlerken Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatür Evi'nde düzenlenen atölyeler, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda karikatüristler Atilla Yakşi, Yaşar Arda, Erol Büyükmeriç, Vicdan Özer, Alper Tümay Tok ve M. Tarık Erşan, Mehmet Günay Ercan katılımcı çocuklara karikatür sanatının inceliklerini ve tekniklerini öğretiyor. Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak sürdürülen atölye çalışmaları dünyaca ünlü Hindistan merkezli karikatür sitesi “indiatoons.com” web sitesinde de kendisine yer buluyor.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de karikatür öğrenen çocukların eleştirel bakış açısı ile hayata bakmayı öğrendiklerini belirterek, atölye çalışmalarına devam edileceğini kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a çok sert sözler
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Suriyeli göçmenler için karar verdi
- Bilim Kurulu üyesi Özlü'den 'zorunlu aşı' açıklaması
- Feridun Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
- CHP'den istifa eden milletvekillerine Berkay'dan tepki
- Bakan yardımcıları AKP toplantısında
- Fahrettin Koca'dan mutasyonlu virüs uyarısı
Video Haberler
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
- Haliç'te can pazarı, o anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a çok sert sözler
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Suriyeli göçmenler için karar verdi
- Bilim Kurulu üyesi Özlü'den 'zorunlu aşı' açıklaması
- Feridun Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
- CHP'den istifa eden milletvekillerine Berkay'dan tepki
- Bakan yardımcıları AKP toplantısında
- Fahrettin Koca'dan mutasyonlu virüs uyarısı