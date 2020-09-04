Çocukların kabusu olan Beta virüsü nedir?

04 Eylül 2020 Cuma, 16:32

Mevsim geçişlerinde sıkça görülen beta mikrobu çocukların kabusu olabildiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ali Talay, ebeveynlere uyarılarda bulunurken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

BETA VİRÜSÜ NEDİR?

Üst solunum yolu enfeksiyonlarından bademcik enfeksiyonlarına yol açan Beta mikrobunun, boğaz enfeksiyonlarının yaklaşık yüzde 10’undan sorumlu olduğunu aktaran Uzman Dr. Talay "Özellikle de mevsim geçişlerinde çok sık görülen beta mikrobu, ateş, boğaz ağrısı ve şişlik ile kendini belli eder" dedi.

Virüsün okul, kapalı oyun alanları, toplu taşıma araçları, servisler gibi ortamlarda kolaylıkla bulaştığını ve şikayetlerin 1- 3 gün içinde ortaya çıkmaya başladığını ifade eden Uzman Dr. Talay, hastalığın belirtilerini şöyle sıraladı:

* Yüksek ateş,

* Dilin üzerinde beyaz lekeler,

* Boğaz ağrısı,

* Bademciklerde şişlik ve beyaz görünümlü iltihap,

* Boyunda şişlik,

* Dokununca ağrıyan lenf düğümleri,

* Mide bulantısı, kusma,

* İştahsızlık,

* Ağız kokusu,

* Ciltte kızarıklık ve döküntü.

BETA VİRÜSÜ NEDEN OLUR?

"Çocuklarda sıklıkla görülen beta, daha çok kapalı ortamlarda A Grubu Beta hemolitik streptokokların hızla buluşması sebebiyle ortaya çıkar" diyen Uzman Dr. Talay hastalık kolay bulaştığı için korunmanın nispeten daha zor olduğunu belirtti.

BETA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Beta mikrobunun, hava teneffüsü ve damlacık yolu ile bulaştığını ifade eden Uzman Dr. Talay, beta mikrobunu taşıyan bir kişiye bir metreden daha az yaklaşmanın, öksürük ve salya yolu ile hastalığın bulaşmasını kolaylaştırdığını vurguladı.

'TEDAVİ EDİLMEZSE SONUÇLARI KÖTÜ OLABİLİR'

Uzman Dr. Talay'ın ifade ettiğin gçre; beta mikrobu daha çok 5-15 yaş aralığındaki çocuklarda görülür.

"15 yaşından küçük çocuklarda yukarıda belirtilen şikayetler gözlemleniyorsa mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Her ne kadar basit yöntemlerle hastalık kendi kendine geçse de en önemli komplikasyonlardan biri olan akut romatizmal ateş nadir de olsa ortaya çıkabilir" diyen Uzman Dr. Talay beta mikrobunun salgıladığı toksinlerin deride kızıl hastalığının ortaya çıkmasına yol açtığını belirterek, bu iltihapların tedavi ile kontrol altına alınmadığı durumlarda ortaya çıkabilecek hastalıkları şöyle anlattı:

* Kalp romatizması,

* Eklem iltihapları,

* Böbrek iltihapları,

* Sinüzit,

* Orta kulak iltihabı,

* Zatürre,

* Deri iltihaplarına yol açabilir.

EBEVEYNLER DİKKAT

Ebeveynlerin çok dikkatli olması gerektiğini söyleyen Uzman Dr. Talay "Eğer ki beta mikrobu salgını varsa, çocuk veya ailede glomerulonefrit geçiren kişi varsa, enfeksiyon söz konusu ise, çocuk veya aileden biri romatizmal ateş geçiren varsa, çocukta kızıl hastalığı görüldüyse, yakınlarında kızıl hastalığı geçirdiyse mutlaka doktora başvurulmalı taşıyıcılık testleri yaptırılarak uygun tedaviye başlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Beta virüsü tedavisinin nasıl yapıldığına dair de bilgiler veren Uzman Dr. Talay şunları söyledi:

"Ebeveynlerin çocuklarında gözlemlediği belirtiler doğrultusunda doktor önce fiziki muayene eder. A Grubu Beta hemolitik streptokok iltihabından şüphelenildiği takdirde ise boğaz kültürü yapılır. Yapılan boğaz kültüründe Beta virüsü üremesi söz konusu ise bunun önleyecek uygun antibiyotikler belirlenir. Eğer A Grubu Beta hemolitik streptokok iltihabı olduğu kesinleşirse, ağızdan ya da enjeksiyon şeklinde uygulanan antibiyotik ile 10 gün boyunca tedavi edilir."

ÇOCUKLARI KORUMAK MÜMKÜN MÜ?

Çocukları beta virüsünden korumak için ebeveynlerin neler yapması gerektiğini anlatan Uzman Dr. Talay "Öncelikle çevrede veya ailede beta mikrobu olan kişi varsa bulaşma riskini en aza düşürmek için yakın mesafede bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bunun yanı sıra kapalı ortamlar ve ortak kullanım alanlarından sonra mutlaka çocukların elleri yıkanmalıdır. Çocuklara çok sıcak ve çok soğuk yiyecek ve içecekler verilmemelidir" dedi.