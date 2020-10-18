Çocuklarının yanında tabancayla vurulan simitçi kurtarılamadı

Zonguldak'ta, 2 çocuğuyla eve giderken, silahlı saldırıya uğrayan simitçi Şaban Köroğlu (43), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
18 Ekim 2020 Pazar, 15:56
Çocuklarının yanında tabancayla vurulan simitçi kurtarılamadı
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Zonguldak'ta, Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta, çarşamba günü meydana gelen olayda, simit fırını işleten Şaban Köroğlu, alışveriş yaptıktan sonra 2 çocuğuyla eve dönerken, silahlı saldırıya uğradı.

Tabancayla ateş edilen Köroğlu, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Köroğlu, dün hayatını kaybetti. Şaban Köroğlu, bugün Kilimli ilçesine bağlı Köroğlu köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 

Öte yandan silahlı saldırıyla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için polisin çalışması sürüyor.



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