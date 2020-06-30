Coğrafi işarette sahtecilik
Coğrafi işaretli ürün sahteciliği nedeniyle üreticiler ekonomik olarak büyük kayba uğruyor. Türkiye’de yaygın bu uygulamadan en çok zarar gören coğrafi işaretli ürünlerin başında Ayvalık zeytinyağı, Ezine peyniri, Erzincan tulum peyniri, Finike portakalı ve Taşköprü sarmısağı geliyor.
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (Yücita) Başkanı Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu, Türkiye’de 475 yöresel ürünün tescilli olduğunu Avrupa Birliği’nden tescilli olarak sadece Antep Baklavası, Aydın İnciri ve Malatya Kayısı’nın bulunduğunu, komşumuz Yunanistan’ın ise AB tescilli 107 ürünü olduğunu anımsattı.
Fikri Mülkiyet Hakları Avrupa Ofisi’ne göre Avrupa coğrafi işaretlerinin sahtecilikten uğradığı kaybın 2014 yılında tam 4.3 milyar Avro olduğunu belirten Tekelioğlu, “Taşköprü sarmısağı temmuz ayında piyasaya çıkar. Ama bakıyoruz seyyar satıcılarda, manavlarda, pazarda 15 liraya Taşköprü diyerek sarmısak satıyorlar. Finike’de üretilen toplam portakal miktarı yılına göre 100-140 bin ton arasında değişiyor. Ama bakıyoruz İstanbul haline giren Finike isimli portakal 400-450 tonlar civarında. İyi işleyen coğrafi işaret sisteminde bunlar olmaz” diye konuştu. l ANTALYA
Video Haberler
- ABD'li çift protestoculara silah çekti!
- 'Siyasi Partiler Kanunu’na kadın kotası eklenmeli'
- CNN Türk muhabiri 'eşek' esprilerine isyan etti
- Şaşkına çevirdi! Kırmızı ışıkta böyle görüntülendi
- Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı
- Sınav nasıl geçti? sorusuna sosyal mesafeli yanıt
- Alkollü sürücüler kafa kafaya böyle çarpıştı
- Yüksek sesle müzikten ceza yedi, verdiği cevap şoke etti
- Su böyle alev aldı! Şaşkına çeviren görüntüler
- İstanbul’da dehşet anları kamerada!