Coğrafi işarette sahtecilik

30 Haziran 2020 Salı, 02:00

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (Yücita) Başkanı Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu, Türkiye’de 475 yöresel ürünün tescilli olduğunu Avrupa Birliği’nden tescilli olarak sadece Antep Baklavası, Aydın İnciri ve Malatya Kayısı’nın bulunduğunu, komşumuz Yunanistan’ın ise AB tescilli 107 ürünü olduğunu anımsattı.

Fikri Mülkiyet Hakları Avrupa Ofisi’ne göre Avrupa coğrafi işaretlerinin sahtecilikten uğradığı kaybın 2014 yılında tam 4.3 milyar Avro olduğunu belirten Tekelioğlu, “Taşköprü sarmısağı temmuz ayında piyasaya çıkar. Ama bakıyoruz seyyar satıcılarda, manavlarda, pazarda 15 liraya Taşköprü diyerek sarmısak satıyorlar. Finike’de üretilen toplam portakal miktarı yılına göre 100-140 bin ton arasında değişiyor. Ama bakıyoruz İstanbul haline giren Finike isimli portakal 400-450 tonlar civarında. İyi işleyen coğrafi işaret sisteminde bunlar olmaz” diye konuştu. l ANTALYA