Comolli'nin gözü Türkiye'de

31 Temmuz 2020 Cuma, 12:38

Fransa’nın Toulouse Kulübü’ne başkan olarak Türk spor kamuoyunu şaşırtan Damien Comolli, ayağının tozuyla transferlere el attı. Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü, Toulouse’a takviye yapmak için kolları sıvadı.

Takıma orta saha transferi yapmak isteyen Comolli’nin listesinin başında Gaziantep FK forması giyen Souleymane Diarra olduğu iddia edildi. Gaziantep FK'de beklenen performansı gösteremeyen Diarra'nın yerine bir dönem Fenerbahçe forması giyen Roman Neustadter'in transfer edileceği öğrenildi.

1 MİLYON AVRO'YA ALINMIŞTI

Les Violets adlı internet sitesinin haberinde; Toulouse Başkanı’nın 25 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak için Gaziantep FK’nın yetkilileriyle görüştüğünü yazdı. Geçen sezon başında Lens’ten Güneydoğu ekibine 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Öte yandan, Roman Neustadter'in bugünlerde Gaziantep FK'ye imza atması bekleniyor.