Covid-19 Bollywood’u vurdu; şimdi de Aishwarya Ray koronavirüse yakalandı

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 09:26

Cumartesi günü Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan ünlü Bollywood yıldızı Amitabh Bachchan’ın ardından şimdi de aynı aileye mensup bir diğer ünlü yıldızın, Aishwarya Rai’nin koronavirüse yakalandığı haberi geldi.

Kızı Aaradhya ile birlikte Covid-19 pozitif olduğu anlaşılan Aishwarya Ray evde karantinaya alındı. Böylece aynı aileden dört kişide koronavirüs bulgusuna rastlanmış oldu.



ABD ve Brezilya’nın ardından dünyada koronavirüsten en çok etkilenen Hindistan’da 850 bin civarında Covid-19 vakası var. Resmi açıklamalara göre ülkedeki ölü sayısı ise 22.687.





